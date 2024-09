Fã de Deolane preocupa familiares após 3 dias sem comer ou se cuidar - Foto: Reprodução

Fã de Deolane preocupa familiares após 3 dias sem comer ou se cuidarFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2024 11:09 | Atualizado 11/09/2024 15:10

O retorno de Deolane Bezerra ao presídio em Buíque, Pernambuco, afetou profundamente os seus fãs. Inclusive, um vídeo de uma seguidora da advogada, visivelmente abalada, viralizou nas redes sociais. Na gravação, a mulher afirma estar há três dias sem comer ou se cuidar, totalmente entregue à preocupação com a prisão de sua ídola.



Em meio à situação, uma pessoa próxima tenta aconselhá-la a comer e se arrumar. No entanto, a fã insiste: “Eu só vou tomar um banho se eu for para o presídio de novo esperar a Deolane”, disse, demonstrando grande devoção. A familiar, preocupada, dispara: “Tá todo dia chorando, vai dormir. Três dias que tu não dorme, não come. Deolane não está nem aí pra tu."



A fã acredita que a prisão de Deolane é injusta e não pensa em esconder sua dor. “Eu não consigo mais comer. Eu não consigo me ajeitar. Deolane tá presa, inocente, dormindo no colchão, no chão. É muito triste”, lamentou, aparentemente abalada com a situação da influenciadora.



No fim do vídeo, a mulher pede para ficar sozinha, lidando com a dor que sente ao imaginar o estado de sua ídola: “Me deixa em paz”, concluiu. Apesar do sofrimento demonstrado pela mulher do vídeo, a cena não gerou comoção entre os internautas. Na verdade, o momento virou piada na web.

Nas redes sociais, o vídeo deu o que falar. “Vai caçar um trabalho (risos) véi o povo tá muito sem rumo na vida!”, disparou uma internauta. “Rapaz! O que está acontecendo com o povo brasileiro?”, questionou outro. “Se tivesse uma carteira de trabalho assinada ñ teria nem tempo pra pensar nisso”, ponderou um terceiro. “Se fosse um parente no hospital eu duvido que estaria assim”, detonou mais um.