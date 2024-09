Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Jojo TodynhoReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 13:20

Jojo Todynho compartilhou um momento de tensão em suas redes sociais nesta terça-feira (10). A cantora, que mora na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mostrou balas de fuzil que caíram dentro do seu quintal após um tiroteio próximo à sua casa. Na ocasião, ela se mostrou assustada com a violência local.

Nos Stories do Instagram, a famosa exibiu as cápsulas de munição e contou o que havia acontecido. “Vocês estão aí no direct pedindo para ver, olha, essa aqui foi a primeira que caiu, aí depois essa e essa aqui foi encontrada antes de ontem. Olha”, afirmou, mostrando as balas enquanto descrevia o perigo que vive.

A caméã de A Fazenda se mostrou assustada com a situação. “Gente, bala está voando, muito tiro. [Ela faz o som dos tiros]. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão”, detalhou ela sobre a troca de tiros.

Segundo a funkeira, os disparos são frequentes na região onde mora, devido a proximidade com as comunidades . “Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado, tá? E quando não é isso, a bala come no Jordão. Por que você não foi morar na Barra? Não gosto, gosto de morar aqui”, ponderou.



Apesar do susto, Jojo Todynho demonstrou estar acostumada. “Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal, fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?”, concluiu.