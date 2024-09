Andressa Urach sugere nova mudança corporal - Reprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 12:40

Andressa Urach, que recentemente bifurcou a língua, voltou a ser assunto nas redes sociais após surgir com dificuldades para falar. Porém, em um vídeo postado no Instagram, a influenciadora fez questão de desmentir os rumores de que o problema seria causado pela operação incomum. A produtora de conteúdo adulto explicou que sua condição está relacionada a cirurgias recentes no nariz e nas amígdalas.



“Gente, eu vi que estão saindo várias notícias que eu não estou conseguindo falar por causa da bifurcação da língua. Na verdade, não é! Eu operei o nariz faz uma semana. Eu tirei toda a carne esponjosa da região. Então, não estou conseguindo respirar pelo nariz ainda”, explicou. Ela ressaltou que o pós-operatório tem sido delicado, mas não está relacionado ao procedimento na língua.



Além disso, a famosa pontuou que alguns portais estavam divulgando notícias falsas sobre sua saúde. “E tirei as amígdalas, que também dificulta a minha fala. Então não tem nada a ver com a bifurcação. Esses sites estão divulgando notícia fake porque estou com dificuldade por causa da respiração, por causa do desvio de septo e por causa da amígdala também”, completou.



Nas redes sociais, entretanto, as opiniões se dividiram. “Uma coisa é certa: ela não tem medo de anestesia nem de cirurgia!”, brincou uma seguidora. Outra, porém, apontou: “Já estava estranha a voz antes dessa cirurgia”. Mas houve quem defendesse: “Você tá falando superbem. O pessoal só fala porque gosta de criticar”, concluiu outra fã.