Internada há 3 dias, Virginia descobre novo sintoma após diagnóstico - Foto: Reprodução

Internada há 3 dias, Virginia descobre novo sintoma após diagnósticoFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2024 10:05 | Atualizado 11/09/2024 10:06

Virginia Fonseca segue hospitalizada três dias após o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, fruto de seu casamento com Zé Felipe. Embora o parto tenha ocorrido sem complicações, a influenciadora contraiu uma virose das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e agora enfrenta um novo sintoma: uma reação alérgica no rosto.

Nesta quarta-feira (11), ela desabafou nos stories do Instagram. "Sério. Agora era só isso que me faltava. Olha a bolinha que está dando na beirada do meu olho. Olha, gente, sabe, eu não sei mais o que eu faço. Que bicheira é essa que eu estou", disparou, mostrando que acordou com o rosto inchado e uma protuberância alérgica em uma das pálpebras.



Além disso, ela já havia mencionado os sintomas da virose que está enfrentando desde antes do parto, e como isso tem tornado a recuperação mais difícil. "Galera, estou sumidinha aqui por motivos de: estou malzona. Peguei a virose das Marias. Não peguei aqui [na maternidade], não, peguei antes", contou ela na ocasião.

"Galera, eu comecei a sentir os sintomas domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose... Depois vou contar pra vocês os perrengues que estou passando aqui, cagando que nem pato...", mencionou a esposa de Zé Felipe, que está tomando as devidas precauções para não contaminar o bebê.



Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe agora são pais de três crianças: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de apenas um, e o recém-nascido José Leonardo, que veio ao mundo no último domingo (8). Mesmo com os desafios do pós-parto e da virose, a influenciadora segue compartilhando momentos de sua rotina com seus seguidores.