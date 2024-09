Ainda casada, Andressa Urach assina contrato de namoro com ator pornô - Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2024 09:24 | Atualizado 12/09/2024 09:25

Publicado 12/09/2024 09:24 | Atualizado 12/09/2024 09:25

Andressa Urach, de 36 anos, deu um novo passo em seu relacionamento com o ator pornô Lucas Ferraz. A criadora de conteúdo adulto revelou nesta quinta-feira (12) que assinou um "contrato de namoro", registrado no 10º Tabelionato do Rio Grande do Sul. O acordo estabelece regras claras sobre o relacionamento, incluindo a separação total de bens e independência financeira.



A influenciadora, que ainda está oficialmente casada com Thiago Lopes, com quem tem um filho de dois anos e meio, revelou as cláusulas do contrato em suas redes sociais. Entre elas, foi estabelecido que cada um possui suas contas, sem herança, e sem direito a nada do outro. Se houver término, tudo volta ao seu dono, incluindo presentes. O contrato também estipula que, em caso de gravidez, não haverá conversão automática em união estável.



Segundo Andressa, a decisão de formalizar o relacionamento dessa maneira veio após boatos de interesse financeiro. "Para todas aqueles que falaram que não ia durar um mês de relacionamento e julgaram que o Lucas estaria comigo só pela fama e pelo dinheiro, tá aí mais uma prova de amor! Hoje assinamos um contrato de namoro com total separação de bens. O que isso significa: o que é meu, é meu, e o que é dele, é dele. Cada um constrói seu próprio patrimônio", disparou em seu desabafo no Instagram.



A famosa concluiu a postagem afirmando que o amor entre eles não depende de bens materiais. "O verdadeiro amor não tem o interesse. Só nós sabemos do nosso relacionamento e não costumamos postar com muita frequência a nossa felicidade porque os melhores momentos nem sempre são registrados, e sim vividos e guardados em nosso coração. Isso, sim, é prova de amor, e não só palavras!", finalizou.