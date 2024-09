Virginia Fonseca é internada novamente horas após alta da maternidade - Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2024 08:57 | Atualizado 12/09/2024 09:20

Virginia Fonseca, que recentemente deu à luz seu terceiro filho, José Leonardo, passou por mais um susto. Poucas horas após receber alta da maternidade, a influenciadora voltou ao hospital na madrugada desta quinta-feira (12). A famosa relatou nas redes sociais que estava lidando com uma virose e uma reação alérgica, mas seus sintomas pioraram, levando-a a uma nova internação.



Em seus stories no Instagram, a esposa de Zé Felipe contou aos seguidores sobre a situação: Eu sumi ontem porque eu vim pro hospital, gente. Josephino passou mais um dia dormindo no sofá, mas é porque eu continuo inchando muito e eu estava tomando o anti alérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir”, explicou.

Seu marido também passou mais uma noite ao lado dela no hospital. “A gente ficou com medo, então a gente optou por vir pro hospital. Meu dermato veio me ver, ele falou que tipo de alergia que era e que o medicamento que ele iria me passar eu não poderia voltar para casa, por motivos dele e ele tá certo. Não sei explicar, mas ele achou melhor eu dormir aqui”, contou.

Já medicada e se sentindo melhor, Virginia tranquilizou os fãs, mas avisou que o inchaço no rosto deve durar mais alguns dias. “Eu ainda não terminei de tomar os medicamentos que eu tenho que tomar, mas eu já tô me sentindo muito bem. Doutor Alessandro disse que provavelmente vou ficar meio assim inchada de uns três a cinco dias”, revelou.



A influenciadora, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor, já havia enfrentado uma virose dias antes, que contraiu das filhas. Mesmo com o susto, ela continua atualizando os fãs e prometeu compartilhar os "perrengues" do pós-parto. Virginia segue em recuperação e está sendo bem cuidada pela equipe médica.