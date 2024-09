Mãe de MC Kevin desabafa sobre prisão de Deolane Bezerra, sua ex-nora - Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2024 11:21 | Atualizado 12/09/2024 11:24

Valquiria Nascimento, mãe de MC Kevin, usou suas redes sociais para se manifestar sobre a recente prisão de Deolane Bezerra, viúva do funkeiro. A influenciadora está sendo investigada por envolvimento com uma organização criminosa. Diante da situação, após ser procurada para comentar o caso, a matriarca afirmou que não tem nenhuma relação com a advogada.



Em seu perfil no Instagram, a senhora publicou um vídeo desabafando sobre o assunto. “Já tem umas três emissoras de TV que estão me mandando mensagem, foram até na empresa que eu trabalho, ligaram lá, falaram várias coisas, me ligaram [...] para perguntar sobre o que está acontecendo com a Deolane, para saber da vida dela…”, iniciou.

A mãe do MC falecido então destacou que não mantém contato com a influencer. “Não falo com a Deolane há bastante tempo e a vida é dela", pontuou. "Quero que seja feliz e siga a vida dela [...] Não tenho nada contra ela, contra a família dela, contra os filhos dela, pelo contrário. Nunca quis o mal de ninguém e nunca vou querer. Não vai ser agora que vou sair falando, em rede de televisão, mal dela não”, garantiu.



Em tom de desabafo, Valquiria também pediu respeito e reforçou que não quer se envolver na polêmica. “Cada um segue a sua vida. Não me encham o saco, não me mandem mensagem, não vou dar entrevista para ninguém. Não vou falar nada. Não tenho nada para falar. Então, não encham o saco e não me liguem”, afirmou.

Em seguida, ela se posicionou: “O que eu tenho para falar é isso: sou mãe, vó, tenho minha família e não quero desejar o mal dela e nem de ninguém, e que ninguém passe por isso que ela está passando. Sei muito bem como que é essa mídia, o quanto que isso pode causar e prejudicar a vida dos outros, acabar com a vida dos outros, como acabou com a vida do meu filho. Então, nem quero ficar vivendo nisso”, lamentou.



A senhora finalizou o pronunciamento com uma mensagem clara sobre sua postura em relação ao assunto: “Nunca gostei [da exposição] e depois que perdi o Kevin, [desgostei] muito mais. [...] Então, não me encham o saco, não mandem mensagens, não me liguem, porque não vou dar entrevista para ninguém, porque não tenho nada para falar”, concluiu.