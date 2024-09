Luana Piovani deixa polêmicas de lado e tira onda: ?Ê lá em casa? - Foto: Reprodução

Luana Piovani mostrou que aproveitou cada momento de suas férias em Fernando de Noronha. A atriz compartilhou fotos deslumbrantes nas redes sociais, onde aparece curtindo as praias paradisíacas com seus filhos. Sem economizar nas poses, ela tirou onda ao publicar cliques de biquíni, exibindo boa forma e arrancando elogios dos fãs.



Nos stories do Instagram, a apresentadora abriu o álbum de suas férias e brincou com a legenda "Ê lá em casa", ao mostrar uma série de fotos na praia. Em uma delas, a loira posou à beira-mar com um biquíni estampado, deixando o corpinho à mostra. As fotos mostram tanto closes poderosos quanto imagens de longe, onde a famosa deixou claro que está em sua melhor fase.



Vale lembrar que, além de aproveitar o cenário paradisíaco, Luana também celebrou o reencontro com seus filhos, Liz, Bem e Dom, após um período separados. A artista estava há dois meses sem ver os gêmeos, que passaram férias com o pai, Pedro Scooby, e há cinco meses longe do primogênito, que agora mora com o surfista no Rio de Janeiro.



Recentemente, a atriz revelou que foi diagnosticada com desgaste no quadril, o que trouxe algumas limitações. Mesmo com o problema de saúde, no entanto , ela segue mantendo o bom humor. “Nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso", brincou ao falar sobre as dores.