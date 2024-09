Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família' - Reprodução

Publicado 12/09/2024 12:04 | Atualizado 12/09/2024 12:05

O ator Marcos Oliveira, eternizado como Beiçola em "A Grande Família", está em casa se recuperando após passar por um cateterismo de emergência. A advogada e amiga pessoal do ator, Rose Scalco, informou à imprensa que o procedimento foi bem-sucedido e que ele recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (12), após ser mantido em observação por conta de uma complicação renal.

Embora o famoso tenha finalmente recebido alta e siga se recuperando no conforto de casa, o mesmo devia ter acontecido dois dias atrás. A previsão era que o intérprete de Beiçola saísse da unidade de saúde ainda na última terça-feira (10), 24 horas após realizar o procedimento. Porém, uma situação renal atrasou a alta e o artista seguiu em observação.



Marcos, que precisou ser internado de urgência após passar mal em casa, já havia conversado diretamente com seus seguidores, atualizando sobre seu estado de saúde: "Oi gente! Estou melhorando, mais um dia eu devo sair daqui, assim espero", revelou ele nesta quarta-feira (11). Ao lado de Rose, ele brincou sobre uma "rota de fuga" para finalmente deixar o hospital e mandou um beijo para os fãs.

Vale lembrar que, recentemente, o ator enfrentou dificuldades financeiras e recebeu uma ordem de despejo de seu apartamento por dívidas de aluguel. No entanto, uma produtora de conteúdo adulto quitou as dívidas do artista. Na ocasião, Marcos agradeceu Martina Oliveira e também lamentou a falta de oportunidades para artistas mais velhos.