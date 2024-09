Sthefany Brito - Reprodução/Instagram

Sthefany BritoReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2024 14:11 | Atualizado 12/09/2024 14:12

Sthefany Brito, que recentemente deu à luz seu segundo filho, Vicenzo, usou as redes sociais para compartilhar um momento delicado do puerpério. A atriz, em meio às intensas mudanças hormonais que as mães vivem após o parto, publicou um vídeo em que aparece chorando e desabafou sobre as dificuldades na amamentação. “Está começando a machucar um pouco”, revelou.

Nesta quinta-feira (12), horas depois de revelar que não tinha dificuldade para amamentar o pequeno, o cenário mudou. "A situação da puérpera que achou um cantinho na varanda do quarto do Enrico (catou um boné dele porque o melasma tá voltando com tudo!) pra tomar sol no bico do peito (tá começando a machucar um pouco!) e foi rezar, agradecer a Deus e não consegue parar de chorar", lamentou.

A artista se mostrou mais sensível durante esse período inicial, poucos dias depois do nascimento do herdeiro, algo comum entre as mulheres após dar à luz. Acostumada a uma amamentação tranquila de Vicenzo até então, a famosa agora enfrenta algumas feridas. Ela explicou que tem buscado momentos de alívio.

Apesar de não esconder o cansaço, Sthefany mostrou gratidão pelo nascimento de Vicenzo, que chegou para completar sua família com o empresário Igor Raschkovsky. Na última segunda-feira (9), a atriz anunciou com alegria o nascimento de seu segundo filho. Vale lembrar que o casal também possui Enrico, de 3 anos, com quem a atriz enfrentou maiores dificuldades na amamentação.