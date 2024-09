Felipeh Campos se irrita após receber notificação de irmãs de Deolane - Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2024 14:29 | Atualizado 12/09/2024 14:34

Felipeh Campos não escondeu sua revolta ao receber uma notificação de processo das irmãs de Deolane Bezerra. Durante uma transmissão ao vivo em seu programa no YouTube, o jornalista não poupou palavras e rasgou o documento em frente às câmeras. “Esse lixo”, gritou, afirmando que não vai se calar. O processo estaria relacionado à cobertura sobre a prisão da influenciadora.



Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, havia compartilhado em suas redes sociais uma decisão judicial que determinava a remoção de todo o conteúdo referente à prisão da advogada. Segundo ela, o jornalista deveria apagar as publicações ou pagar uma multa diária de R$ 1 mil. No entanto, o comunicador não presente obedecer.

Na verdade, o youtuber foi claro: "Eu não tenho medo de processo. Existe uma distância muito grande entre você processar e você ganhar. Se pensam que vão me calar, me amordaçar, vocês podem ter certeza que estão indo pelo caminho errado", disparou.



Visivelmente irritado, Felipeh Campos afirmou que sua preocupação é com os internautas. "Vai atrás dos seus direitos, que eu vou atrás dos meus. Venha mesmo, porque o mesmo direito que você tem de me processar, eu tenho de me defender. Eu não vou me calar. O meu compromisso é com o público, com a informação, nunca foi com a sua irmã", garantiu.

Indignado, ele continuou: "Só falta mesmo eu ser processado e ter que pagar indenização para uma turma que a irmã está presa e supostamente está envolvida com o crime organizado", pontuou.



Por fim, mandou um recado para Dayanne Bezerra: "Ela colocou que eu tinha sido processado e que o veredito já saiu, sem eu ser notificado". "Não vou apagar nada, enquanto um juiz não determinar algo... Eu só respeito juiz, você não é juíza, você não é dona da minha rede social, você não faz nada", encerrou.