Luana PiovaniReprodução / Instagram

Luana Piovani usou as redes sociais para desabafar sobre uma confusão no aeroporto ao retornar para Portugal. Após passar um período de férias em Fernando de Noronha, a atriz relatou que enfrentou uma situação desagradável com turistas furando fila e a falta de ação dos seguranças, o que a deixou indignada.



Em seu Instagram, nesta quinta-feira (12), a famosa contou que ficou surpresa com a quantidade de turistas no local. “Nunca vi tanto gringo na minha vida! E olha que estou aqui há cinco anos e viajo o tempo todo”, comentou. Segundo a artista, muitos turistas estavam furando a fila e ninguém tomava atitude. “Eu já falei: ‘Hi guys, tem fila aqui!’, mas ninguém ligou”, desabafou.



A situação piorou quando a loira procurou os policiais do aeroporto e foi tratada com desdém. “'Tem uma parte da fila que está aberta, então as pessoas estão entrando' [disse aos oficiais]. Você acredita que o policial olhou para mim e fez assim: ‘Não é o nosso problema!’", disparou, indignada.

A ex-mulher de Pedro Scooby então questionou a falta de ação dos seguranças. “Falei: ‘Gente, mas o senhor não está aqui trabalhando? O senhor não trabalha com segurança? Se não é problema do senhor é de quem? Da gente? Das pessoas chegando cansadas com as outras furando a fila? Isso vai gerar algum tipo de conflito'”, ponderou.



Em tom irônico, a atriz mandou um recado para os agentes do local: "Para você que faz a sua função e não faz a sua função, para você que não é eficiente, para você que não sabe fazer aquilo que você diz fazer [...] Absolutamente incompetentes, não sei o que estavam fazendo ali. Nem enfeitar estavam enfeitando, tinham uma cara péssima”, concluiu.