Zé Felipe e Virgínia - Reprodução / Instagram

Zé Felipe e VirgíniaReprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 09:15 | Atualizado 13/09/2024 09:20

Zé Felipe usou suas redes sociais para desabafar após a esposa, Virginia Fonseca, ser alvo de críticas por parte de um pediatra. O médico, que reprovou o uso de chupeta em José Leonardo, filho recém-nascido do casal, chamou a famosa de “desinfluencer”. A declaração viralizou rapidamente, gerando polêmica nas redes sociais.



Sem perder tempo, o cantor saiu em defesa da esposa e respondeu às críticas do profissional de saúde. "Nunca briguei [com ninguém], sempre respondi, mas fui relevando muitas coisas. Acho que é amadurecimento e evolução. [...] Só que de vez em quando aparece uns insetos e você precisa às vezes 'desevoluir' um pouquinho e desabafar", começou.

Em seguida, ele mandou um recado para o profissional da saúde. "Apareceu um doutor aí falando coisa que me chateou. Doutor, seguinte… pega seu diploma, consultório, jaleco, estetoscópio, radiografia, pós-graduação, dobra tudo, bem dobrado e soca dentro do seu r*bo de uma vez. Filho de uma égua", disparou.

Após o desabafo, diversos internautas deram razão ao cantor. "Ele está certo. Cada um cuida do filho como achar melhor. Chupeta sempre existiu e sempre irá existir", ponderou uma fã. "Não interessa se concordamos ou não, os filhos são deles. Faço o que eu achar melhor com os meus e eles fazem o que acham melhor com os deles", pontuou outra. "Ele está certíssimo, o filho é dela, as regras são ela quem faz", cravou uma terceira.



Para quem não sabe, José Leonardo nasceu no último domingo (8). Vale lembrar que o casal também é pai de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2.