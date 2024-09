Namorado de Bia Miranda filma influenciadora na cama e expõe vida íntima - Foto: Reprodução

Namorado de Bia Miranda filma influenciadora na cama e expõe vida íntimaFoto: Reprodução

Publicado 13/09/2024 13:58 | Atualizado 13/09/2024 13:58

Uma polêmica envolvendo Bia Miranda e seu namorado, Samuel Sant’anna, tomou conta das redes sociais nesta sexta-feira (13). O rapaz expôs a vida íntima do casal ao filmar a influenciadora enquanto ela dormia em um motel de São Paulo, gerando indignação entre internautas. A atitude de Gato Preto e seus comentários sobre o momento chamaram a atenção e foram amplamente criticados na web.



Nos stories, o rapaz publicou vídeos em que relatava seu descontentamento por Bia estar dormindo. “Não aguento, e eu digo em todos os sentidos. Eu só queria fazer um amorzinho. Mas ela estava falando que estava doendo”, iniciou.

Em seguida, ele continuou expondo a jovem, comentando que tentou insistir em continuar, mas desistiu diante do desconforto dela: “Tive que parar. Agora estou aqui muito louco e ela dormindo”, revelou. O influencer então contou que é ninf*maníaco e tem fetiches estranhos: “Eu falei: vai, fia, que hoje eu vou te b*ter com a escada” e mostrou a escada da piscina do motel solta.



Em outros vídeos, Samuel fez declarações perturbadoras ao mencionar o uso de objetos durante o ato, o que gerou ainda mais indignação. O rapaz contou que a namorada não quis continuar a relação íntima porque ele pegou “a cadeira e uma mesa pra jogar nela”, mas que isso seria um “tesão simples”.

“Como que dorme? O pretão cheio de maldade”, disse ao tentar acordar a famosa. “Ela sabe que ela ia está no BO se eu pegasse ela. Esquece. Vou ficar aqui até ela acordar. Pra mim esse bagulho não existe, você tá namorando, tá casado, morando junto, foda-se: é todo dia”, disparou.

A situação provocou reações entre internautas, especialmente considerando que Bia Miranda deu à luz seu filho Kaleb há apenas três meses. “Ninguém respeita nem o tempo do corpo que foi modificado para receber uma vida”, comentou um seguidor. “Como que aceita passar por uma exposição dessa?”, questionou outra.