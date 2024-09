Kelly Key e filha Suzanna Freitas 'confundem' fãs ao dublarem hit - Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2024 13:20 | Atualizado 13/09/2024 13:20

Kelly Key e sua filha Suzanna Freitas resolveram divertir seus seguidores ao postar um vídeo inusitado nas redes sociais. No registro, a dupla dublou o hit "Cachorrinho", um dos maiores sucessos da cantora nos anos 2000. A brincadeira chamou atenção pela semelhança entre as duas, gerando confusão entre os fãs.



"Um diálogo mais que normal entre mãe e filha (risos). Brincadeiras à parte, obrigada pelo carinho sempre e pela receptividade com nós duas", escreveu Kelly Key na legenda, mostrando que as duas se divertiram durante a gravação. O clima leve e descontraído conquistou o público.



A postagem logo viralizou e trouxe nostalgia para os fãs da cantora que acompanham sua carreira há anos. Além disso, com a repercussão do vídeo, ficou claro que a conexão entre mãe e filha vai além da aparência. Vale lembrar que elas viraram assunto recentemente após performance de Suzanna como Kelly Key na Batalha do 'Lip Sync', no último domingo (8).

Nos comentários do vídeo, os seguidores ficaram impressionados com o quanto a dupla se parece. "A semelhança é incrível, sério, dá uma sensação de ver a Kelly Key em fases diferentes vivendo no mesmo tempo", comentou um fã. "A filha da Kelly Key parece mais com a Kelly Key do que a própria Kelly Key", brincou outro seguidor. "Quem é a Kelly? Quem é a Suzanna?", questionou mais um internauta.

