Mãe de seis, Leticia Cazarré narra susto com Maria Guilhermina e perrengue com EstêvãoReprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 12:37 | Atualizado 13/09/2024 12:40

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, compartilhou um momento íntimo e reflexivo com a filha Maria Guilhermina, de 2 anos. A stylist mostrou um vídeo em que a pequena, que geralmente adora as câmeras, surpreende ao pedir para não ser filmada, um gesto que emocionou a mãe.



Na manhã desta sexta-feira (13), em seu Instagram, a famosa compartilhou o momento: "Neste vídeo singelo, gravado enquanto passava um tempo precioso só com a minha Maria Guilhermina no jardim, ela observa o celular e me diz claramente que não, não queria ser filmada", contou.



A esposa de Juliano Cazarré aproveitou o momento para refletir sobre a importância de reconhecer e respeitar limites. "Com a gente também deve ser assim: saber dizer não. Dizer basta para o excesso, seja de horas no celular, de compromissos, de agitação. É preciso, às vezes, desacelerar para o mundo e olhar para dentro", desabafou.



Nos comentários, fãs da família elogiaram a atitude de Maria Guilhermina. "O gesto dela me fez abrir um sorriso espontâneo!", comentou uma seguidora. Outros seguidores destacaram o quanto a menina é especial, chamando-a de "santinha aqui na terra". Letícia e Juliano Cazarré são pais de cinco filhos, além de Maria Guilhermina: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Estêvão.