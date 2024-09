Lázaro Ramos e Taís Araújo - Reprodução Internet

Lázaro Ramos e Taís AraújoReprodução Internet

Publicado 13/09/2024 11:20 | Atualizado 13/09/2024 11:20

Lázaro Ramos iniciou esta sexta-feira (13) em clima de amor, ao comemorar os 20 anos de casamento com Taís Araújo. O ator publicou uma emocionante carta aberta nas redes sociais, relembrando momentos marcantes da relação e se declarando para a esposa na data especial.



Em um vídeo publicado no Instagram, o famoso contou detalhes de sua história com a artista, desde o primeiro beijo até o dia em que decidiram se casar. “Hoje nós estamos completando 20 anos de casados. E olha como são as coisas, né? Hoje é sexta-feira 13 [...] dia de azar, mas até nisso a gente é diferente. A gente transformou azar em sorte por ter se encontrado”, afirmou.



O ator relembrou momentos inesquecíveis, como a primeira vez que foram vistos juntos em público e viagens feitas pelo casal. "Eu lembro da primeira vez que a gente saiu e foi visto junto. A gente foi pro teatro e de repente um monte de gente fotografando [...] A gente não sabia posar junto, não sabia que cara fazer. Era uma desconexão assim nas fotos e de repente essa desconexão se transformou num patrimônio, numa conexão linda da nossa relação", compartilhou



Finalizando a homenagem, Lázaro Ramos se declarou para a atriz. "Eu te amo. Eu sou feliz com você. [...] Muito obrigado por tudo que você me ensina, por me fazer ter orgulho de você todos os dias. Por trocar afeto com você, por se transformar e por me ‘recasar’ com você todos os dias, quase. Taís, eu te amo. Feliz 20 anos de casamento", finalizou.

Vale lembrar que casal, que começou sua história juntos ainda em 2004, tem dois filhos: João Vicente, de 13 anos, e Maria Antônia, de 9.