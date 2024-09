Pai de Anitta faz tatuagem em homenagem à filha: ’Marquei pra sempre!’ - Foto: Reprodução

Pai de Anitta faz tatuagem em homenagem à filha: ’Marquei pra sempre!’Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2024 15:12 | Atualizado 13/09/2024 15:17

Mauro Machado, conhecido carinhosamente como "Painitto", comoveu seus seguidores e, especialmente, sua filha Anitta, com uma homenagem cheia de emoção no Instagram. O pai da cantora compartilhou uma foto antiga, onde Anitta, ainda criança, aparece sentada em seu colo. Na legenda, Mauro refletiu sobre os tempos difíceis que enfrentaram juntos, destacando a resiliência e o otimismo da filha desde pequena.



"Lá do fundo do baú! Vida dura e sofrida. Mas ela sempre falava: 'Calma pai!!!! No final tudo acaba bem!!!!'", escreveu ele, em tom nostálgico. Anitta, sempre carinhosa com o pai, respondeu prontamente à publicação com um simples e afetuoso: "Te amo demais", derretendo os corações de seus fãs, que acompanharam o momento emocionante.



Anitta, por sua vez, voltou a chamar atenção ao surgir deslumbrante no VMA 2024, na última quarta-feira (11). A cantora apareceu com um look estilo noiva, o que gerou curiosidade entre os fãs e a mídia. Questionada sobre o visual, ela deu uma resposta enigmática: "É um spoiler de algo, mas não posso revelar. Estou manifestando ao mundo um desejo para ver se algo acontece".



Sobre a possibilidade de estar pensando em casamento, Anitta preferiu manter o mistério. "Não sei! Talvez sim, talvez não. É uma brincadeira", desconversou a artista, deixando os seguidores ainda mais curiosos sobre os planos que ela estaria preparando.