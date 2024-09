André Marques - Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2024 10:39 | Atualizado 16/09/2024 10:41

André Marques voltou a se abrir nas redes sociais neste domingo (15) ao falar sobre a dor que ainda sente pela perda de sua cachorra, Gorda, que esteve com ele por quase 14 anos. Desde o fim de julho, quando a cadela faleceu, o apresentador tem mostrado aos seguidores seu processo de luto, revelando que ainda se sente bastante abalado.



O famoso compartilhou um compilado de registros da sua rotina nos últimos dias e desabafou: "Não estou a melhor companhia do mundo, admito! Estou com a energia pra baixo… choro algumas vezes durante o dia, pensando na minha dog que não está mais aqui… no meu canto… e assim vou seguindo", começou ele na legenda do vídeo.

A tristeza tem afetado sua rotina e seu humor, algo que ele tem compartilhado de forma sincera com o público. Porém, o ator segue cercado de pessoas queridas, o que estaria auxiliando nesse processo. "Ontem rolou rango com amigos. Curti feliz, mas logo fui para um cantinho ficar nele. Cada um reage de uma maneira, né? Que doideira", ponderou.



Agradecido pelo carinho que tem recebido, André deixou uma mensagem especial a todos que o apoiaram. "Que bom que tenho amigos incríveis que estão me apoiando, respeitando e entendendo. Quem AMA de verdade apoia, está ali com você e não te abandona. Sou grato! Obrigado. E agradeço também a milhares de mensagens lindas que recebo aqui no inbox, cheias de carinho e amparo. Vamos em frente!", encerrou.