Após suposta indireta, Jojo Todynho detona Lucas Souza: 'Minha sombra' - Foto: Reprodução

Após suposta indireta, Jojo Todynho detona Lucas Souza: 'Minha sombra'Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2024 09:32 | Atualizado 16/09/2024 09:32

Após anunciar que irá retirar a música "Arrasou, viad*" das plataformas digitais, Jojo Todynho se viu no meio de uma polêmica com seu ex-marido, Lucas Souza. O rapaz fez um post que foi interpretado como uma indireta à cantora: "Depois que usou e abusou vai cair fora! Eu avisei...". A reação da funkeira veio com tudo em uma live no Instagram.

Durante a transmissão ao vivo, a cantora não poupou palavras contra o ex-parceiro: “O bicho rastejante, o maior arrependimento da minha vida (eu tava maluca), (dizendo) eu avisei… você avisou o que? Eu que avisei sobre você, aproveitador safado, descarado, mentiroso”, disparou.



Em outro ponto da conversa com os seguidores, a artista foi mais longe, afirmando que o ex-A Fazenda será sempre associado a ela: “Eu tenho vergonha, mas eu vou sempre ser Jojo. Agora você? Vai ter sempre a minha sombra atrás de você”, declarou em suposta indireta a Lucas Souza.



Por fim, a influenciadora ainda deu exemplos de manchetes citando o ex-namorado. “Fulano de tal, Jojo Todynho [...] Eu sou Jojo, você [não é nada]”, disse ela aos berros, indignada.