A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a influenciadora Virginia Fonseca está enfrentando uma ação judicial movida por sua ex-funcionária, Elizabete Medeiros. Segundo a denúncia, a autora teria trabalhado como vendedora em home office sem qualquer registro formal ou direitos garantidos, e ainda alega que o contrato com a empresa Maria's Baby não foi cumprido.

Conforme o documento que a coluna teve acesso, a ex-colaboradora teria sido contratada a partir de agosto de 2022. A mesma afirmou que, por determinação da empresa, mudou-se de São Paulo para São Carlos em setembro do mesmo ano. Ela declarou ter constituído uma MEI ainda em outubro para formalizar a prestação de serviços, mas o contrato foi descumprido. Inclusive, vendeu produtos sem receber comissão.

No processo, ela solicita o reconhecimento de vínculo empregatício, com a devida anotação na Carteira de Trabalho, além do pagamento de salários, 13º, férias, FGTS e outras verbas rescisórias. A autora também menciona ter enfrentado situações de desconforto no ambiente de trabalho e requer indenização por danos morais. Ao todo, a autora pediu R$ 126.330,64.

A autora detalhou por e-mail um episódio assustador. “O que se passou dentro das Marias Baby By Virgínia Fonseca na cidade de São Carlos SP, foi um verdadeiro absurdo. Uma empresa pautada na família cujo os gerentes enclausuraram todas as mulheres da empresa numa sala numa ação violenta de assédio moral, cujo as consequências sinto até a presente data”, revelou.

A esposa de Zé Felipe e os sócios, por meio de sua defesa, negam as alegações, afirmando que Elizabete nunca foi funcionária, mas sim prestadora de serviços como pessoa jurídica. A empresa também contesta a mudança de cidade, atribuindo-a a razões pessoais da reclamante. O caso ainda aguarda decisão judicial, e até o momento, Virginia não se manifestou publicamente sobre o processo.