Beatriz Reis revela perrengue com figurino sem calcinha: 'Prendeu'Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2024 14:55

Beatriz Reis passou por um sufoco na terceira noite do Rock in Rio. A jovem de 24 anos escolheu um look estiloso, mas acabou enfrentando um probleminha inesperado. Em seu Instagram Stories, ela revelou que o figurino estava “prendendo” em sua calcinha, o que a obrigou a improvisar e deixar a peça íntima de lado.

Com muito bom humor, a ex-BBB compartilhou os bastidores do perrengue: "Isso a Globo não mostra, mas eu vou mostrar", brincou em um vídeo publicado na rede social. No vídeo, uma funcionária da TV Globo aparece ajudando a atriz a se ajeitar com um absorvente, enquanto Beatriz ri da situação inusitada. “Eu só não vou mostrar muito, se não vou ficar pelada", disse entre risadas.

A atriz revelou ainda que precisou tirar o short na hora, mas enfrentou outra dificuldade: estava sem calcinha. “A roupa não dava para usar com ela, prendeu na pele”, explicou Beatriz, levando seus seguidores às gargalhadas com a situação inusitada. Mesmo assim, o clima foi de descontração e ela aproveitou o festival sem perder o bom humor.