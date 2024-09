Key Alves confunde seguidores ao posar com irmã gêmea: 'Quem é quem?' - Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2024 11:18 | Atualizado 16/09/2024 11:19

Key Alves deixou seus seguidores confusos ao posar lado a lado com sua irmã gêmea, Keyt Alves, que também é jogadora de vôlei. A semelhança entre as duas fez com que muitos fãs tivessem dificuldades em distinguir quem era quem. A ex-BBB, que já foi capa da "Playboy" norte-americana, até brincou sobre não ser "única" na legenda da publicação.



“Desculpe, mas há duas de nós”, escreveu a ex-sister ao surgir com o rosto colado no da irmã gêmea, dividindo os admiradores em relação à identidade das jovens. Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com a beleza das gêmeas, mas também não esconderam a confusão.

A maioria dos fãs que acompanham a influenciadora admitiram não reconhecê-la: "Quem é quem? Agora fiquei confusa”, perguntou uma internauta. “Deu bug aqui, são muito iguais”, reparou outra. A semelhança entre Key e Keyt claramente pegou muitos seguidores de surpresa.



Além das mensagens sobre a óbvia semelhança das atletas, muitos fãs não pouparam elogios à aparência das duas. "Key e Keyt têm uma beleza que é tão única", afirmou uma seguidora. "A semelhança e a beleza dessas duas é hipnotizante", disparou outra. "Meu pai amado, tão lindas! Eu amo vocês", declarou mais uma.