Sthefany Brito - Reprodução / Instagram

Sthefany BritoReprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 10:04 | Atualizado 16/09/2024 10:09

Sthefany Brito está enfrentando um novo desafio com a chegada do segundo filho, Vicenzo. A atriz revelou nesta segunda-feira (16) que seu primogênito, Antonio Enrico, de apenas três anos, está passando por uma fase difícil com o irmãozinho. Após o ciúme inicial, o pequeno agora tem feito "shows" para ir à escola, algo que não acontecia antes da chegada do caçula.



Em seus stories do Instagram, a famosa compartilhou o episódio caótico da volta de Enrico à rotina. "Primeiro dia de nossa volta à rotina, desde que o Vicenzo nasceu e chegou aqui em casa, porque nos últimos dias, na quarta e na quinta, sexta, meus pais tavam levando o Enrico no colégio, que ele tava lá ficando com eles e tava indo super bem", iniciou.

"Hoje, deu um ruim danado na hora de sair, ele queria que eu fosse com ele, aí ele quer que eu busque ele, ele quer qualquer coisa, saiu daqui sem querer ir, foi caótica a saída de casa, tudo o que é comigo é um pouco mais difícil, ele fica um pouco mais sensível, eu já não tava levando ele na escola, mas eu ia buscar todos os dias e aí hoje ele falou: 'tá bom, você não vai me levar, mas você vai me buscar'", contou.

Além disso, Sthefany contou que tentou se organizar amamentando Vicenzo antes do horário da escola, mas o ciúme de Enrico ainda foi evidente. Ela também comentou que, por conta dos pontos do parto, ainda não consegue carregar o filho mais velho no colo, o que agravou os sentimentos do menino. Além disso, a famosa revelou que o primogênito jogou objetos ao conhecer o irmão e não soube lidar com sua chegada.