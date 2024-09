Fofoca Awards vai premiar jornalistas de celebridades em São Paulo - Foto: Reprodução

O Fofoca Awards está prestes a acontecer e os fãs de entretenimento não perdem por esperar. Nesta segunda-feira, 16 de setembro, o Cineclube Cortina, em São Paulo, será o palco dessa premiação inédita que vai celebrar aqueles que dedicam suas carreiras a revelar os segredos dos famosos. A ideia da premiação é justamente criar um evento para os "fofoqueiros" de plantão.



A cerimônia será apresentada por Keila Jimenez e Dennys Motta, dois nomes de peso do jornalismo de celebridades. Keila é conhecida por sua vasta experiência e suas análises afiadas sobre o mundo das estrelas, enquanto Dennys traz uma abordagem leve e irreverente, garantindo que o evento seja tão divertido quanto informativo. A transmissão ao vivo pelo UOL promete engajar espectadores em todo o país.



Entre as categorias da premiação estão “Fofoqueiro Revelação”, “Fofoca do Ano” e “Programa de Fofoca”. Além disso, o público poderá votar em algumas das categorias, incluindo as polêmicas separações de famosos e brigas familiares que dominaram as manchetes em 2024. Após a cerimônia, os convidados poderão aproveitar um coquetel.