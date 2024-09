Larissa Manoela causa na web ao oferecer 'xô bafinho' a Yasmin Brunet - Foto: Reprodução

Larissa Manoela causa na web ao oferecer 'xô bafinho' a Yasmin BrunetFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 09:15 | Atualizado 17/09/2024 09:16

Larissa Manoela agitou as redes sociais ao protagonizar uma cena inusitada no Rock in Rio. Durante uma entrevista com Yasmin Brunet, a atriz não hesitou em oferecer seu famoso spray de hálito, carinhosamente apelidado de "Xô Bafinho", para a modelo. A interação aconteceu enquanto a loira perguntava o que a atriz carregava em sua bolsa e a resposta arrancou risadas de quem assistia.



No evento, Yasmin Brunet estava atuando como entrevistadora, conversando com diversas celebridades no espaço VIP do festival. Quando chegou a vez de Larissa e seu namorado, André Luiz Frambach, a atriz aproveitou para tirar o spray da bolsa e oferecer à modelo. “Isso aqui é muito legal, olha! Xô, bafinho. A gente passa e fala, 'cê quer?'”, explicou a artista. A ex-BBB então aceitou a oferta e elogiou: “Maravilhoso, amei”.

A cena, claro, não demorou a viralizar nas redes. Os fãs se divertiram com a atitude espontânea de Larissa Manoela, que já havia revelado que esse era seu truque para lidar com situações de mau hálito. Em participação ao "Poddelas", a famosa explicou que usa na frente de alguém e, em seguida, pergunta se a pessoa também quer. Ou seja, exatamente como fez com a influenciadora no Rock in Rio.

Nas redes sociais, a cena viralizou e deu o que falar. "Aquele hálito de planta. Não menta, tabaco mesmo", brincou um seguidor sobre Yasmin Brunet. "Se eu tivesse com bafo e alguém me oferecesse eu ia ficar era feliz", ponderou outra fã. “Amo a sinceridade da Larissa”, confessou mais um.