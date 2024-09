Andressa Urach sugere nova mudança corporal - Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 14:55

Andressa Urach deixou seus seguidores de boca aberta nesta terça-feira (17) ao mostrar o resultado de sua transformação estética: a bifurcação da língua. A ex-participante de "A Fazenda" decidiu realizar o procedimento que deixa o órgão com aparência semelhante à de uma "língua de cobra".



Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a produtora de conteúdo adulto exibiu sua língua cicatrizada, atendendo a pedidos dos fãs curiosos. "A cicatrização foi perfeita", afirmou a influenciadora ao responder perguntas em sua caixinha de perguntas. Ela revelou que os primeiros dez dias foram os mais complicados, mas que agora está lidando bem com a mudança.



Além de compartilhar o resultado, a mãe de Arthur Urach também falou sobre como a bifurcação afetou seu paladar. Segundo ela, os sabores agora são "muito mais intensos". No entanto, sua fala ainda está em processo de adaptação, algo que não a preocupa. "Sei que vai levar tempo até voltar ao normal, é só ter paciência", respondeu, tranquilizando os seguidores.



A famosa revelou que a decisão de dividir a língua também está ligada à sua espiritualidade. Ela aproveitou para criticar o que considera hipocrisia dos religiosos e disse que a transformação é parte de um desafio pessoal. Com a língua bifurcada, a influenciadora pretende elevar suas performances em conteúdos adultos e espera bater recordes de vendas com seu próximo vídeo.