Camila Moura e Lucas Buda - Foto: Reprodução

Camila Moura e Lucas BudaFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 10:46 | Atualizado 17/09/2024 10:47

O nome de Lucas Buda foi um dos mais comentados nas redes sociais ao longo desta segunda-feira (16) e o ex-BBB segue dando o que falar. Isso aconteceu após sua ex-esposa, Camila Moura, ser confirmada como participante de "A Fazenda 16". Assim, depois de receber diversas perguntas sobre o assunto, o rapaz resolveu se pronunciar nas redes sociais.



"Como está sendo para você saber que a Camila vai participar da Fazenda? Você vai torcer por ela?", perguntou um seguidor. Em resposta, Buda relembrou que ambos estão separados há algum tempo: "Não cabe a mim opinar sobre Camila entrar na Fazenda. Estamos separados há um tempo, estou seguindo minha vida, tentando ser feliz da minha forma e do meu jeito, e estou muito bem com isso", começou.

No entanto, apesar da distância, ele deseja o melhor para a ex-parceira. "Torço, sim, por ela, vou torcer por ela, quero que ela seja feliz, que alcance os objetivos que foi buscar lá dentro [do reality show], que consiga realizar", revelou ele, sanando a curiosidade do seguidor. Porém, esclareceu outro ponto: "Mas eu não vou acompanhar, estou focado em produzir conteúdo", ponderou.



O ex-brother ainda aproveitou a oportunidade para revelar por que recusou o convite para participar do programa: "Não fui porque tenho outros projetos, um deles é o mestrado. Ir para a Fazenda acarretaria em sair do mestrado. Pesei na balança e vi que não valia a pena abandonar [os estudos]", finalizou.