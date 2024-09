Em meio a polêmica com Marina Sena, Vivi manda recado: 'Obcecada' - Foto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 08:48 | Atualizado 17/09/2024 08:48

O nome de Marina Sena voltou a agitar as redes após a cantora protagonizar um momento tenso com uma fã que debochou dela e de Juliano Floss. A mulher questionou a cantora sobre Vivi Wanderley, ex-namorada do tiktoker, o que irritou a artista, levando-a a jogar água na jovem. O episódio gerou uma série de comentários e até mesmo uma possível resposta da ruiva nas redes sociais.

Após perguntarem sobre ela, Vivi surgiu! A influencer apareceu nos stories do Instagram, de forma supostamente irônica, ao som da música “Obsessed” de Olívia Rodrigo. Vale destacar que a intérprete da canção fala sobre estar "obcecada" com a ex-namorada de seu atual parceiro, como se ela quisesse realmente se tornar essa outra mulher com ele se envolveu anteriormente. Diante do contexto, fãs apontaram uma indireta para a cantora.



Para quem não acompanhou, após reagir, jogando água e aparentemente discutindo com a mulher que falou de sua ex-amiga, Marina Sena chegou a se pronunciar contra “teorias da conspiração da internet” que a afetam na vida real. Porém, embora Vivi não tenha se manifestado publicamente sobre o caso, uma de suas melhores amigas fez questão de responder!

Nos comentários de uma publicação, Camila Xavier disparou: “Mulher (risos) ‘teorias da conspiração criadas pela internet’, cria vergonha na cara. Porque não foi uma nem duas vezes que você estava na casa da Vivi com a gente, ela já até chorou no teu colo falando desse macho! Não passou um mês e você já estava às escondidas com ele, vem se fazer aqui não que vocês eram amigas sim!”, afirmou, expondo a famosa.