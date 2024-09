Esposa de Roberto Justus desabafa sobre julgamentos nas redes sociais - Foto: Reprodução

Esposa de Roberto Justus desabafa sobre julgamentos nas redes sociaisFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 11:16 | Atualizado 17/09/2024 11:16

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, abriu o coração nesta terça-feira (17) em seus stories no Instagram, fazendo um desabafo sincero sobre os julgamentos que tem enfrentado. A loira compartilhou uma reflexão direta sobre como muitas pessoas preferem criticar ao invés de agir.

"São sempre as pessoas que não estão fazendo nada que têm algo a dizer", postou, em tom de desabafo. No texto, ela destacou que quem realmente alcança sucesso em alguma área não perde tempo criticando os outros.

"Um atleta não vai te julgar por começar um esporte. Um milionário não vai te julgar por começar um negócio. Um músico não vai te julgar por tentar cantar uma música", dizia a publicação. O post, divulgado pela mãe de Vicky Justus, defendeu que as críticas vêm de quem não está fazendo algo produtivo.



Nos últimos dias, a influenciadora também dividiu um momento delicado que está passando. Após uma cirurgia para retirar o DIU que estava fora do lugar, a mulher de Roberto Justus atualizou seus seguidores sobre a recuperação e mostrou como está sua cicatriz e a barriga após o procedimento.



Além disso, Ana Paula desabafou sobre uma fase difícil que tem vivido com a filha, Vicky, sua única herdeira. Sem entrar em muitos detalhes, ela admitiu que está enfrentando desafios no dia a dia.