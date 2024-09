Iza desabafa sobre reta final da gravidez de Nala: ?Está empurrando? - Foto: Reprodução

Publicado 18/09/2024 09:58

Iza usou suas redes sociais para abrir o coração sobre a reta final de sua gravidez, enquanto se prepara para um dos maiores shows de sua carreira no Rock in Rio. A cantora, que está esperando sua primeira filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, relatou os desafios que tem enfrentado, mas garantiu que está dedicada aos ensaios para o festival.



"Estou vivendo um momento muito especial, mas muito desafiador", desabafou Iza, ao falar sobre os sintomas de estar com 35 semanas de gestação. Ela mencionou que, com o avanço da gravidez, sua voz está mais grave devido aos hormônios que afetam suas cordas vocais. "Nunca respirei assim, nunca cantei assim", brincou a artista, explicando que Nala "está empurrado" até seu diafragma.



Apesar das dificuldades, a cantora está focada em entregar um show grandioso, e não escondeu sua empolgação: "Estou feliz em fazer algo que está me desafiando". Iza revelou que o esforço é também uma forma de se dedicar à sua filha. "Vai ser o show mais especial da minha humilde vidinha. Estou me arriscando muito para entregar algo maneiro para ela", declarou, emocionada.



Iza e Yuri Lima anunciaram a chegada de Nala há alguns meses, mas o casal passou por uma polêmica em julho, quando surgiram rumores de traição por parte do jogador. Desde então, a cantora tem mantido silêncio sobre o relacionamento, focando na gestação e na carreira, especialmente na preparação para sua aguardada performance no Rock in Rio.