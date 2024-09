Ex-mulher de Projota encontra filhos após assalto na casa do rapper - Foto: Reprodução

Ex-mulher de Projota encontra filhos após assalto na casa do rapperFoto: Reprodução

Publicado 18/09/2024 13:20

Tamy Contro, ex-mulher de Projota, usou suas redes sociais para atualizar a situação dos filhos Marieva, de 3 anos, e Otto, de 1, após o assalto ocorrido na casa do cantor. O crime aconteceu na madrugada da terça-feira (17), enquanto as crianças estavam no imóvel, mas Tamy garantiu que eles não presenciaram a violência. Projota foi ameaçado com uma arma na boca durante o roubo.



"Sei que vocês estão preocupados, mas eles estão muito bem. Ficaram fechados no quartinho deles, então, graças a Deus, eles não viram nada", tranquilizou Tamy. Ela ainda destacou o alívio por saber que os pequenos não terão traumas desse momento e completou: "O que mais importa é que está todo mundo bem".



Após o ocorrido, Tamy, que estava no Rock in Rio, retornou imediatamente para São Paulo para reencontrar os filhos. Ela postou uma foto ao lado das crianças e comentou sobre o impacto emocional do assalto, dizendo que a família estava traumatizada e que mal podia esperar para estar de volta com os pequenos.



Projota também se pronunciou em suas redes, agradecendo o apoio e carinho que recebeu. Em um vídeo emocionado, o cantor desabafou sobre o pânico que sentiu, especialmente por seus filhos estarem em casa no momento da invasão.