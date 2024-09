Leticia Cazarré abre o coração sobre maternidade de seis filhos e desafios - Foto: Reprodução

Leticia Cazarré abre o coração sobre maternidade de seis filhos e desafios

Publicado 18/09/2024 14:56 | Atualizado 18/09/2024 14:56

Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, emocionou seus seguidores ao iniciar um novo quadro em suas redes sociais, onde compartilha o lado real e desafiador da maternidade. Mãe de seis filhos, Leticia falou abertamente sobre os cuidados com a pequena Maria Guilhermina, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma rara condição no coração. No vídeo, a stylist reflete sobre sua experiência e busca trazer acolhimento para outras mães.



Após passar por um período difícil com cinco dos filhos doentes, sendo Maria Guilhermina uma das que precisou ser internada, Leticia revelou como lida com esses desafios diários. "Lembra que no céu a Guilhermina não vai ter nenhuma dessas limitações... ela vai poder te abraçar e agradecer", contou emocionada, ao relembrar palavras que ouviu de um sacerdote.



Muito religiosa, Leticia destacou que a fé tem sido uma de suas principais forças para enfrentar as dificuldades. Ela compartilhou que acredita em uma vida após a morte onde sua filha será livre de todas as limitações físicas. "Não sei até onde vão as limitações dela, mas sei que Deus tem um propósito", afirmou com serenidade, enquanto refletia sobre a condição da filha.



Com seis filhos — Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, Estêvão, de seis meses, e Maria Guilhermina — Leticia revelou que pretende continuar o quadro em suas redes sociais, trazendo mais reflexões sobre a vida real da maternidade. "Me contem nos comentários se devo continuar esse quadro", escreveu, incentivando seus seguidores a interagirem.