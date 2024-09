Mari Fernandez e Júlia Ribeiro - Foto: Reprodução

Publicado 19/09/2024 08:55 | Atualizado 19/09/2024 08:57

Mari Fernandez raramente expõe detalhes da vida pessoal, mas acabou abrindo uma exceção para falar sobre seu relacionamento com a influencer Júlia Ribeiro. Durante uma caixinha de perguntas no Instagram, a cantora foi questionada sobre como conheceu a namorada e não hesitou em contar a história que começou de forma inesperada e envolvente.



Segundo Mari, tudo aconteceu no início de sua carreira, durante um show em Recife. Júlia, por um acaso, decidiu ir ao evento de última hora. "Quando eu desci do camarim, passei pelo meio da galera e ela me pediu uma foto", lembrou a cantora. Após o encontro, Mari não resistiu e foi verificar as menções no Instagram, onde a primeira publicação era uma foto das duas. "Aí eu fui dar uma stalkeada", brincou a artista.



A partir desse momento, o romance começou a ganhar forma. Quando percebeu que os stories de Júlia estavam recheados de fotos juntas, Mari não perdeu tempo e mandou uma mensagem direta: "Só deu eu nos stories hoje, né?". De lá para cá, a conexão entre as duas só cresceu, e elas vêm compartilhando momentos fofos e apaixonados com seus seguidores.



Recentemente, um vídeo encantou a web. Mari surpreendeu a namorada com um enorme buquê de flores e publicou o momento ao som de uma música romântica. A influencer, emocionada, respondeu com carinho: "Cuido bem demais dele", em referência ao coração da amada. Júlia, que é formada em odontologia e tem 280 mil seguidores, segue conquistando os fãs da artista.