Raquel BritoFoto: Reprodução

Publicado 19/09/2024 09:23 | Atualizado 19/09/2024 09:24

Raquel Brito, uma das peoas de 'A Fazenda 16', já começou a se destacar no reality show, mas por motivos inusitados. A irmã do ex-BBB Davi Brito mostrou ter uma personalidade forte e acredita que sua participação no programa será fortalecida pela torcida do irmão. No entanto, um episódio recente deu o que falar entre os fãs do programa.



Em várias ocasiões, Raquel foi flagrada com uma coceira intensa na região íntima, o que chamou bastante atenção. Durante uma conversa com outros participantes, ela não se conteve e coçou a área sem nenhum constrangimento, o que gerou reações diversas entre os internautas. Muitos se perguntam se a peoa esqueceu que está sendo filmada ou se já está confortável demais com as câmeras.



Nas redes sociais, os comentários sobre o comportamento de Raquel foram imediatos. "Ela vive assim direto, deve ser porque depilou, aí coça mesmo", comentou um usuário. Outros tentaram justificar a situação: "Vocês nunca rasparam a parte íntima com gillette não? Dá essa coceira". Enquanto alguns ficaram intrigados: "Ou é mania, ou ela está com problemas mesmo. Porque não é normal". As especulações só aumentam.



Além disso, a baiana já protagonizou outro momento de destaque ao conversar com Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda. Durante o papo, a peoa revelou que acredita que os outros participantes têm medo de indicá-la para a roça devido à força da torcida de seu irmão. Será que essa confiança vai se sustentar ao longo do jogo?