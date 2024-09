MC Daniel e Lorena Maria - Foto: Reprodução

MC Daniel e Lorena Maria

Publicado 19/09/2024 10:42 | Atualizado 19/09/2024 10:44

MC Daniel, de 26 anos, passou a noite desta quarta-feira (18) em casa com a família e aproveitou para se declarar à namorada. A influenciadora Lorena Maria, de 24 anos, está grávida do primeiro filho do casal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor aparece fazendo carinho na barriga da amada e expressando sua felicidade.

"Esse é o significado de riqueza. Que eu sou milionário todo mundo sabe, mas a verdadeira riqueza está aqui, ao vivo e a cores", declarou o rapaz enquanto acariciava o ventre da namorada. "Amor, você é linda de dia e de noite", acrescentou ele, babando na namorada grávida.

A felicidade do funkeiro é visível, e ele não esconde o quanto está empolgado com a nova fase da vida. "Amo essa vida de pai de família", completou o Falcão, demonstrando o quanto a chegada do filho já está transformando sua vida.



Embora o casal aparente estar em sua melhor fase, vale lembrar que nem tudo são flores! Após assumir o relacionamento e anunciar a gravidez, Lorena Maria sofreu ataques racistas nas redes sociais. A influenciadora até revelou que entrou com processos contra os responsáveis. Ela afirmou já ter feito boletim de ocorrência, petição inicial e procuração, determinada a tomar as devidas providências.



O anúncio da gravidez aconteceu em agosto, e logo depois o casal revelou que estão esperando um menino. "O meu maior sonho da vida é ser pai, desde quando era pobre. Hoje, mais que tudo, todos os dias sonho e peço a Deus um filho", declarou emocionado em entrevistas, destacando a imensa felicidade de estar prestes a realizar esse desejo.