Grávida? Mel Maia exibe barriga com volume e chama a atençãoFoto: Reprodução

Publicado 19/09/2024 12:25 | Atualizado 19/09/2024 12:25

Mel Maia surpreendeu seus seguidores na última quinta-feira (18) ao exibir sua barriga com volume em suas redes sociais. Conhecida por seu abdômen sempre definido graças à rotina intensa de treinos, a atriz não hesitou em mostrar a realidade de muitas mulheres: o inchaço causado pela TPM. A jovem atriz, que já viu seu nome envolvido em rumores de gravidez, desta vez, foi transparente sobre os efeitos do ciclo menstrual.



Em uma foto de perfil no espelho, Mel destacou o volume na região baixa da barriga e aproveitou para desabafar sobre os incômodos da menstruação. "TPM já é ruim e traz junto a barriguinha, prestes a explodir", escreveu ela, mostrando que, apesar da boa forma, também passa por momentos comuns e desconfortáveis como qualquer outra mulher.



Essa não é a primeira vez que a atriz dá o que falar em relação à barriguinha. No Dia das Mães, Mel Maia causou burburinho ao posar com a mão na barriga em uma foto que levou muitos a acreditarem que ela estaria grávida. No entanto, a jovem logo desmentiu os rumores, explicando que tudo não passava de uma brincadeira planejada para o Dia da Mentira. "Minha mãe estragou a brincadeira e postou antes", explicou Mel.