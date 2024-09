Carta aberta para Paquitas Geração 2000 emociona fãs: ’Gigantes’ - Foto: Reprodução

Carta aberta para Paquitas Geração 2000 emociona fãs: ’Gigantes’Foto: Reprodução

Publicado 19/09/2024 11:26 | Atualizado 19/09/2024 14:29

Desde o lançamento do documentário "Pra Sempre Paquitas", na última segunda-feira (16) pela Globoplay, as redes sociais estão fervendo com as repercussões. O especial, que revela histórias inéditas das assistentes de palco da Xuxa Meneghel, trouxe momentos emocionantes. Porém, também gerou críticas porque teria dado pouco espaço à Geração 2000, último grupo a integrar o time da Rainha dos Baixinhos.



A jornalista Thalita Ribeiro, caçulinha dessa geração, escreveu uma carta aberta para suas colegas de equipe. "Ao longo de quatro anos, vivemos juntas um sonho incrível e transformador. Foram tantos momentos lindos, e outros nem tanto, mas inesquecíveis. Não vou ficar aqui descrevendo tudo, pois se não coube em um documentário, o que dirá em um post, não é mesmo?!”, iniciou, com suposta alfinetada para a emissora.

Ela continuou o relato, direcionado às paquitas de sua turma: “Só quero que saibam que tenho muito orgulho das mulheres que nos tornamos! Sabemos o que enfrentamos e todas as experiências que vivemos juntas, e cada uma delas nos fortaleceu de maneiras que nem conseguimos medir”, afirmou.



Por fim, se mostrou grata a todo o processo e determinada a lembrar da fase com carinho. “As risadas, os desafios, os choros, os esporros, e as conquistas nos moldaram e nos uniram. Sou grata por cada momento ao lado de vocês. Que continuemos sempre a brilhar, levando nossa força e amizade por onde formos. Amo vocês!!!", encerrou.

Na publicação, Thalita compartilhou registros com toda a sua equipe, formada por: Monique Alfradique, Joana Mineiro, Lana Rhodes, Gabriella Ferreira, Stephanie Lourenço, Daiane Amêndola e Leticia Barros. A maioria delas fez questão de comentar o post e dividir suas próprias experiências, já outras limitaram sua interação. Já a participação dos internautas foi notável nos comentários.

A Geração 2000 apareceu apenas no último episódio do documentário, o frustrou parte dos fãs. "Vocês são gigantes, vocês são potência, vocês são luz e vocês são amor. Obrigada por tudo o que representam na minha vida [...] Na minha história vocês são donas de um capítulo inteiro e muito feliz", declarou uma admiradora. "Também amo a nossa geração 2000. Que pena que não souberam aproveitar o doc, mas vocês são bem maiores", garantiu outra.