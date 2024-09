Marcela Mc Gowan comenta entrada de Gizelly Bicalho em reality show - Foto: Reprodução

Marcela Mc Gowan comenta entrada de Gizelly Bicalho em reality showFoto: Reprodução

Publicado 19/09/2024 13:53 | Atualizado 19/09/2024 13:55

Marcela Mc Gowan foi surpreendida ao descobrir que sua ex-companheira de BBB, Gizelly Bicalho, está tentando uma vaga no Paiol de "A Fazenda 16". Nas redes sociais, a médica revelou estar boquiaberta com a decisão da advogada. Inclusive, resolveu desabafar sobre supostamente "ter deixado" a amiga disputar mais um reality show.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou algumas fotos com a ex-sister no confinamento e fez seu relato: "Sim, meu queixo também caiu quando a Gizelly Bicalho me contou que resolveu se aventurar em outro reality. Muitos de vocês me mandaram inclusive perguntando: 'como você deixou?' Ah meus amores e quem é que para um furacão?", brincou, fazendo referência ao emoji da advogada.

Apesar da surpresa, Marcela demonstrou total apoio à amiga. "Nossa menina é cheia de vida, de sonhos, de planos, e aberta as oportunidades. E eu a admiro muito por isso. Então se participar de mais um reality vai fazer ela vibrar, só me resta apoiar e torcer muito! É o que vou fazer", afirmou.

A ex-BBB também incentivou seus seguidores a apoiar Gizelly na competição, destacando a importância de estar ao lado da amiga em sua nova jornada. "Conto com vocês também! Vamos fazer nosso furacão subir pra sede e entregar todo carisma e brilho que ela tem! Hoje é o último de votação então bora votar muito", disse ela, convocando os internautas para garantir a entrada da advogada na sede do programa.



Vale lembrar que Gizelly Bicalho já havia falado sobre sua trajetória após o BBB, revelando que faturou muito mais do que o prêmio do programa. “Na minha época, eu saí com 3 milhões de seguidores e contratos de mais de R$ 100 mil, então entendo a frustração de quem saiu sem um bom retorno”, contou Gizelly em seu Instagram, destacando o sucesso que conquistou após a sua participação.