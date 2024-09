STJ nega soltura de Solange Alves, mãe de Deolane Bezerra - Foto: Reprodução

Publicado 19/09/2024 15:00 | Atualizado 19/09/2024 15:02

Diferente do que foi propagado em algumas mídias, Solange Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra, não será solta nesta quinta-feira (19). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou que o habeas corpus solicitado pela defesa ainda está em análise, contrariando boatos que circulam nas redes sociais sobre sua soltura iminente.



Em comunicado oficial, o STJ afirmou que a informação sobre a concessão do habeas corpus é falsa. "O Superior Tribunal de Justiça esclarece que é falsa a informação de que foi concedido habeas corpus a Solange Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra", diz a nota, reforçando que o pedido está em andamento na Corte.



A defesa de Solange Alves conseguiu, por enquanto, apenas a decisão de manter o sigilo nos autos do processo. "Em decisão tomada ontem (18), Otávio de Almeida Toledo, desembargador convocado, apenas determinou o sigilo nos autos. O habeas corpus segue em tramitação no STJ”, informou.

De acordo com o comunicado, não houve, portanto, qualquer determinação de soltura. Vale lembrar que Solange está presa desde o dia 4 de setembro na Colônia Penal Feminina do Recife, Zona Oeste da capital. Já Deolane Bezerra está em uma cela reservada na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior de Pernambuco.