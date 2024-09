Amanda Kimberlly e filha com Neymar - Foto: Reprodução

Publicado 20/09/2024 08:39 | Atualizado 20/09/2024 08:40

Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo da filha Helena, fruto de um breve romance com o jogador Neymar Jr. Nesta quinta-feira (19), a pequena, que completou dois meses no início de setembro, foi celebrada mais uma vez pela mamãe coruja. "2 meses de gritinhos, sorrisos e muita baba", brincou a modelo na legenda.



Apesar de Helena ter completado dois meses no dia 3, Amanda fez questão de marcar a data novamente. No início do mês, ela já havia feito uma homenagem à filha com um vídeo adorável, mostrando a bebê recebendo carinhos. "Dois", escreveu na ocasião, encantando os fãs com o rostinho da pequena.



Entre os comentários do post, Rafaella Santos, irmã de Neymar e madrinha da bebê, também não perdeu a chance de demonstrar o carinho pela afilhada. "Pituca", comentou a tia coruja, junto de vários emojis de coração. Internautas também se derreteram: "Lindaaa demais" e "O maior amor do mundo", foram algumas das mensagens recebidas.



Amanda ainda mostrou nos Stories uma pequena comemoração para marcar a data, com direito a uma festa intimista em casa. A modelo decorou uma mesa com bolo, docinhos e pratinhos temáticos, criando um ambiente delicado e acolhedor para celebrar mais um mês de vida de Helena.