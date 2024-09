E a cantora Karol G, junto à Shakira, ganhou o prêmio de ’Melhor Colaboração’, com a música ’TQG’ - Reprodução / Instagram

E a cantora Karol G, junto à Shakira, ganhou o prêmio de ’Melhor Colaboração’, com a música ’TQG’Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 12:42 | Atualizado 20/09/2024 12:45

Pouco antes de sua aguardada apresentação no Rock in Rio, Karol G mostrou que já está totalmente no clima brasileiro. A cantora compartilhou com seus seguidores no Instagram uma foto em que aparece vestindo uma camiseta com as cores do Brasil e a bandeira do país estampada. A peça ainda trazia o nome "Rio de Janeiro", cidade onde ela se apresenta nesta sexta-feira (20).



Os fãs da artista ficaram eufóricos com a homenagem e lotaram os comentários da publicação com mensagens de carinho. “Ela é brasileira!”, brincou um seguidor. A escolha do look reforça o carinho que Karol G tem pelo Brasil e sua conexão com os fãs locais, que aguardam ansiosos pela performance no festival.



Além disso, Karol G também compartilhou uma foto da sua visita à Cidade do Rock. Na imagem, ela aparece posando em frente ao icônico logo do Rock in Rio, todo iluminado. O clique gerou ainda mais expectativa entre os seguidores, que aguardam surpresas durante o show.



Essa não é a primeira vez que Karol G demonstra seu apreço pelo país. Em várias entrevistas, a cantora já revelou seu amor pelo público brasileiro e a emoção de poder cantar em um dos maiores festivais do mundo. A apresentação promete ser um dos pontos altos do evento.