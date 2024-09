Enzo Celulari e Claudia Raia - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 10:44 | Atualizado 20/09/2024 10:45

Claudia Raia resolveu rebater críticas que recebeu após revelar que que seu primogênito, Enzo, de 27 anos, possui uma placa para sinalizar que está se masturbando em seu quarto. A atriz, de 57, deixou claro que ensinar educação sexual para os filhos é uma das suas atribuições como mãe. Assim, estimular a masturbação do herdeiro é, na verdade, um "serviço" que ela prestou.



Durante participação no programa Foquinha Entrevista, a famosa rebateu os comentários maldosos. “Quanta gente careta porque, na verdade, é um serviço que eu presto como mãe de menino, porque os homens começam a vida sexual deles sem saberem absolutamente nada porque ninguém contou para eles como é”, iniciou.



A artista então relembrou que muitos homens iniciam a vida sexual sem conhecer a parte íntima feminina ou suas preferências. "Eles não conhecem nem o órgão feminino, eles não sabem o que dá prazer a uma mulher [no sexo], não sabem nada, porque foram enfiados numa prostituta que o pai levou, filme pornô e assim é, acabou, isso é sexo", destacou.



Em seguida, afirmou que a educação sexual fez parte da vida de Enzo e Sophia, de 21 anos, assim como, algum dia, será passada para Luca, o caçula de apenas 1 ano. "Eu não criei meus filhos assim [sem ensinamentos sobre sexologia]", pontuou. "Você precisa falar disso e precocemente para que seja normalizado. A masturbação é uma coisa absolutamente normal, ela não pode ser proibida", finalizou.