Juliette lamenta nova negativa do visto americano para sua mãe e irmãoFoto: Reprodução

Publicado 20/09/2024 09:17

Juliette Freire usou o Instagram nesta quinta-feira (19) para compartilhar uma frustração familiar: pela segunda vez, sua mãe, Fátima Freire, e o irmão, Washington Feitoza, tiveram o visto americano negado. A cantora revelou que a matriarca sonha em conhecer a Disney, mas tem enfrentado dificuldades para obter a permissão de viagem.



No vídeo publicado nos Stories, a famosa contou que na primeira tentativa, Fátima foi ao consulado sem mencionar que era mãe da influenciadora e apresentou apenas o contracheque da aposentadoria. "Ela levou um comprovante de um salário mínimo e teve o visto negado", explicou, lamentando a situação.



Na segunda tentativa, Fátima mencionou que é mãe da ex-BBB e que a filha pagaria pela viagem, mas novamente o consulado americano negou o visto. Segundo a artista, a justificativa foi que havia dúvidas se ela retornaria ao Brasil após a viagem. "O sonho de mainha é conhecer a Disney, todo dia ela fala disso", desabafou.



A campeã do BBB 21 demonstrou tristeza com o ocorrido e reforçou o quanto a viagem é importante para a mãe. “Ela adora desenhos, filmes, e todo santo dia fala que vai para a Disney”, comentou. Mesmo após duas negativas, a ex-sisternão descarta novas tentativas e prometeu continuar tentando realizar o sonho de Fátima.