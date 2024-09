Raquel Brito de 'A Fazenda 16' teria agredido a mãe, diz tia - Foto: Reprodução

Raquel Brito de 'A Fazenda 16' teria agredido a mãe, diz tiaFoto: Reprodução

Publicado 23/09/2024 09:30 | Atualizado 23/09/2024 09:36

Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, mal entrou em "A Fazenda 16" e já está envolvida em polêmicas familiares. Em vídeos divulgados no Instagram, parentes da peoa fizeram duras críticas, alegando que a mesma mentiu sobre o apoio recebido da família. Baianas desmascararam a participante após serem mencionadas por ela no reality rural.

Em uma das denúncias, Bethy Brito, tia da participante, chegou a declarar que a jovem agrediu a própria mãe, Elisângela Brito. "Ela está querendo convencer vocês que é uma menina doce, uma menina boa. Depois que Davi saiu do 'Big Brother', ela chegou a bater na mãe, chutou a mãe, pegou o celular pra dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela. Isso no reality ela não vai dizer", contou, afirmando que Davi abafou o caso.

Já em outra gravação, é Rosangela Brito, outra dia, que é direta ao ponto ao descascar a peoa. "Raquel é uma mentirosa, aluna da mãe dela, que nunca prestou. Eu sempre fiz o que pude, minha mãe tirava da boca para dar para ela, e agora ela vem para a mídia falar que a família nunca ajudou ela", iniciou.

Ela afirmou que a família sempre ajudou a jovem e que, após Davi vencer o "BBB 24", a peoa teria "esquecido" dos parentes. Segundo ela, Raquel chegou a colocar todos para fora de sua casa em Salvador, o que teria sido feito de caso pensado.

Visivelmente irritada com a situação, a tia seguiu disparando críticas para a baiana. Falsa e mentirosa foram alguns dos insultos que Raquel Brito recebeu, além de alegar que ela estaria tentando enganar as pessoas por meio de comoção.

A prima da baiana também se manifestou contra ela, chegando a fazer piada com sua aparência. "Vem falar besteira em rede nacional da minha família, eu não deixo! Não deixo porque eu tenho como prova que é mentira. Ah quer me xingar, quer vir falar que é inveja. Inveja de quê? Eu trabalho, tenho meu carro, a minha vida. Sou bonita, sem papada, sem coceira. Eu vou ter inveja de quê? Ah me poupe", detonou.



