Publicado 23/09/2024 08:56

Antônio Fagundes, de 75 anis, abriu o jogo sobre uma condição inegociável que impôs à TV Globo durante seus 44 anos de contrato: as gravações de novelas não poderiam atrapalhar sua carreira no teatro. Durante participação no podcast "Embrulha sem Roteiro", o ator contou que gravava apenas três dias por semana, de segunda a quarta, para manter sua agenda teatral intacta.



O artista destacou que nunca permitiu que a televisão tirasse seu foco do palco. "Quando entrei na televisão, eu já vinha do teatro. A minha condição para fazer TV era que eu gravasse na folga do teatro. Eu nunca gravei, nos 44 anos que eu fiquei na TV Globo, em outros dias que não fossem segunda, terça ou quarta", revelou. Para Fagundes, "não fazia sentido parar de fazer teatro" e a TV levava o público para suas peças.

O ator explicou que seu objetivo ao aceitar trabalhar na TV sempre foi uma promoção ao teatro, alcançando mais pessoas. "Na verdade, eu tinha ido fazer TV para ajudar a promover o teatro, porque nós moramos em um país de dimensões continentais. Se você só fica fazendo espetáculos num espaço com 200 lugares, nunca vai ficar conhecido ao ponto de levar público para o teatro, ao passo que se você faz TV, com um capítulo você atinge 90 milhões de pessoas e já tem meio caminho andando", explicou.

Por fim, ele detalhou: "Então a ideia era fazer teatro. Quando me chamaram para fazer TV, eu falei: 'Vou se eu não parar de fazer espetáculos', e eu não parei. Por isso que, de repente, você vê tantas peças [minhas]. É por causa desse acordo", pontuou.

Fagundes, que rompeu com a Globo em 2022, também criticou a onda de remakes nas novelas da emissora, classificando essa tendência como "preguiça de criação". O ator, consagrado em várias produções da casa, segue firme em sua paixão pelo teatro.