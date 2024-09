Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 23/09/2024 20:21

Uma reviravolta aconteceu na noite desta terça-feira (23), para os presos da Operação Integration: a Justiça concedeu relaxamento de pena para todos os presos da operação.



Isso mesmo caros leitos, Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, finalmente poderão responder o processo por suposta lavagem de dinheiro em liberdade.



Segundo os documentos que a coluna Daniel Nascimento teve acesso, a decisão partiu do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu o HC [Habeas Corpus], ao dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, que terá sua prisão relaxada e foi estendida a todos os envolvidos que estão detidos.



Por não ser oferecida a denúncia, em virtude do entendimento de que não existem elementos suficientes para isso, Darwin, conseguiu a decisão, que considera que, de igual modo, não há razão para manutenção das prisões.



As informações foram dadas em primeira mão pela colunista Fabia Oliveira.

Ao todo, 17 pessoas estão presas investigadas na operação, e para desfrutar do benefício, terão que obedecer algumas medidas cautelares que a coluna conta a seguir.



Eles terão que comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado.



Os investigados não poderão praticar outra infração penal dolosa, nem mudar de endereço sem prévia autorização judicial, quanto menos podem se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial.