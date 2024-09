A Fazenda: 'Racista', disparou Suelen, ex-affair de Vitão, sobre Flor - Foto: Reprodução

A Fazenda: 'Racista', disparou Suelen, ex-affair de Vitão, sobre Flor Foto: Reprodução

Publicado 23/09/2024 12:40

A noite de domingo (22) em "A Fazenda 16" foi marcada por uma intensa briga entre Suelen Gervásio e Flor Fernandez. O barraco começou na cozinha e logo evoluiu para acusações sérias de racismo. A ex-affair de Vitão, ao lado de Flora Cruz, apontou que a ex-jurada do SBT fez comentários preconceituosos, enquanto a mesma se defendeu com falas polêmicas.

Tudo começou quando Flora tentou explicar que se sentiu ofendida por uma fala de Flor, com Camila Moura e Suelen tomando as dores da peoa. A ex-parceira de Vitão então declarou: “Flor, olha só. Seu direito de fala realmente não existe, mas seu posicionamento contra existe. Você tem que falar com os seus. Eu não tenho que ficar explicando, em momento algum. Eu estou calejada desde que saí da minha mãe”, disparou.

A ex-jurada então apontou a atitude de outro peão e a participante rebateu. “Se ele me chamou de morena, vai cair sobre ele, como você também veio falar coisa e vai cair sobre você. Não tá saindo m*rda da minha boca. Vocês têm que pegar e estudar. Amor é o c*ralho! Racista! Se ele me chamou de morena é e se você me chamou também é”, detonou.

A influencer então resgatou e condenou fala da loira sobre a irmã mais nova “índia”, que afirmou estar “mais acabada que ela”. Flor então insinuou que Suelen estava “possuída”. “Tem demônio no teu ouvido. Ô burrinha, minha irmã é mais jovem que eu. Eu não falei isso, você quer me apedrejar”, defendeu-se.

A modelo ficou claramente irritada, se afastou e pediu que Flor não se aproximasse. Suelen Gervário, então, perdeu a paciência: “Burra e ignorante é você, que tem que estudar para não ser racista. Ela já falou várias paradas racistas. Eu saí de perto, não chega perto de mim não. Quem tá com demônio no ouvido é você, troço ruim”, lamentou.



A situação ficou ainda mais tensa quando Flor, tentando zombar da rival, começou a cantar "Xô, Satanás" enquanto dançava pela casa. A atitude foi duramente criticada por outras peoas, como Camila e Raquel Brito, que reprovaram a postura da ex-jurada e demonstraram apoio a Suelen e Flora.