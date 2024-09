Preta Gil - Reprodução / Instagram

Preta Gil usou suas redes sociais para compartilhar com os fãs o início de uma nova fase em seu tratamento contra o câncer. Nesta segunda-feira (23), a cantora publicou vídeos direto do hospital em São Paulo, revelando que, ao contrário dos ciclos anteriores, não ficará internada para a sessão de quimioterapia. A filha de Gilberto Gil explicou que poderá continuar o tratamento em casa.



Em uma sequência de vídeos, a famosa detalhou como será o novo formato de quimio. "Dessa vez, eu e meus médicos, resolvemos experimentar eu fazer a quimio no ambulatório, na parte de oncologia, e ir para a casa com a quimio, que vem em um dispositivo que vai saindo [a medicação]. Você pode ir para casa e fazer lá", iniciou, esclarecendo melhor a mudança.

A artista acredita que o ambiente domiciliar será mais aconchegante e que isso ajudará no processo de recuperação. "E achamos que é uma opção boa para mim, em casa ficamos mais confortável, nos alimentamos melhor. Eu vou tentar. Vamos ver se os remédios para enjoo via oral vão segurar", acrescentou ela, que vai realizar o tratamento em sua residência pela primeira vez.



Apesar das mudanças, Preta Gil enfrenta desafios, como a queda de cabelo, que voltou a ocorrer neste novo ciclo. Ela já havia falado sobre isso abertamente com seus seguidores e, mesmo diante da possibilidade de precisar raspar a cabeça, mostrou serenidade. "Ainda faltam quatro [ciclos], mas não tem problema. Cabelo a gente coloca lenços e outras coisas e depois ele cresce", afirmou com tranquilidade.



A cantora foi diagnosticada novamente com o câncer em agosto deste ano, após exames detectarem o retorno da doença em quatro áreas diferentes do corpo, incluindo linfonodos e uma lesão no ureter. Ainda assim, Preta segue firme no tratamento e conta com o apoio dos fãs, que acompanham a sua luta por meio das redes sociais.