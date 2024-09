Juliette rebate críticas sobre flacidez e aproveita para alertar sobre queimadas - Foto: Reprodução

Publicado 23/09/2024 12:01 | Atualizado 23/09/2024 12:06

Juliette Freire brilhou no Rock in Rio no último fim de semana, mas também teve que lidar com críticas indesejadas. A cantora foi alvo de comentários maldosos sobre sua barriga ao usar um look que evidenciava a flacidez. No entanto, como já é marca registrada, a ex-BBB não deixou barato e deu uma resposta que foi além da aparência física.

Em seu perfil no Instagram, a ex-sister gravou um vídeo e conversou com os internautas sobre o assunto. "Ontem, eu fui para o Rock in Rio e usei uma blusa que marcava a barriga. Fui ler os comentários de uma entrevista que dei e a maioria era sobre a flacidez da minha barriga. Sim, eu tenho flacidez na barriga, tenho celulite, estria”, começou.

A artista aproveitou o momento para, literalmente, virar a mesa. “Sabe o que isso muda na minha vida e na sua? Nada!", disparou. Depois de silenciar os haters, ela destacou um problema muito mais urgente: “Agora, sabe o que é preciso? Falar sobre as queimadas que estão devastando o nosso país”, declarou, indignada.

Colocando o dedo na ferida, ela mostrou que a verdadeira prioridade está bem longe da aparência. “Se não tivesse falado sobre a minha flacidez no início, muita gente nem estaria aqui. Isso não é normal. O mais chocante é que a maioria das queimadas são provocadas por ações humanas, e não naturais, ou seja, incêndios criminosos. O que a gente faz?' Também quero saber. A minha função como cidadã é exatamente essa”, ponderou.

A famosa continuou, detalhando como a população deve agir diante da situação: “Falar sobre isso, abrir os olhos para isso, é buscar soluções, respostas dos nossos governantes, é fiscalizar. Porque eu vivo tranquilamente com a minha flacidez da barriga, as características normais do meu corpo, mas com o meio ambiente devastado, não vamos sequer sobreviver", finalizou.

Nos comentários, o apoio foi imediato. Vivian Amorim exaltou a fala da artista: “Arrasou, mana! Estamos sofrendo demais no Norte com as queimadas e precisamos de conscientização.” Já Carolina Dieckmann elogiou: “Você é demais, amo!”. Diversos fãs e celebridades também destacaram o discurso necessário da artista.